Real, CE LOVITURA! Anuntul facut in urma cu cateva momente de L'Equipe: "Suma de transfer e cam mare!" Cat platesc "galacticii" pentru mutarea verii in Europa

Real Madrid reuseste sa dea prima mare lovitura pe piata transferurilor.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Real il ia pe Eden Hazard de la Chelsea. L'Equipe anunta ca Real s-a inteles cu Chelsea pentru transferul mijlocasului belgian, iar anuntul oficial va fi facut pe 30 mai. Pe 29 mai, Chelsea joaca finala Europa League contra lui Arsenal, astfel ca anuntul si prezentarea oficiala a lui Hazard vor veni in ziua urmatoare.

Conform sursei citate, Real Madrid va plati 100 de milioane de euro pentru jucatorul in varsta de 28 de ani. Jurnalistii de la L'Equipe considera ca "Real plateste o suma cam mare pentru un jucator intrat in ultimul an de contract si care a refuzat prelungirea intelegerii cu Chelsea".

Hazard a recunoscut ca a cerut transferul



La finalul ultimului meci al sezonului din Premier League, belgianul Eden Hazard a fost premiat cu titlul de cel mai bun pasator decisiv din campionatul englez. Cu 15 assituri, Hazard a castigat trofeul, depasindu-i pe Sane, Silva, Mane ori Pogba. Eden Hazard a vorbit dupa 0-0 cu Leicester cu jurnalistii englezi, el recunoscand ca si-a cerut transferul "de mai multe saptamani".

Belgianul are contract cu Chelsea pana in 2020, dar vrea sa plece la Real Madrid, echipa despre care presa spaniola a scris ca insista pentru transferul sau.

"Nu, nu cred ca voi mai fi aici sezonul viitor. Am luat o decizie deja. Inca astept sa vad desfasurarea situatiei. Am spus clubului deja. Eu am luat o decizie, dar nu tine doar de mine. Mai avem o finala de jucat (n.r finala UEFA Europa League), apoi vom vedea. Si eu astept ca si voi, ca si fanii", a spus Hazard.