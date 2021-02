Sunt imaginile care au ajuns in toata lumea! Messi, IMPOSIBIL de oprit si cand te arunci cu BRATELE dupa el! Chiar e SUPERMAN! Cum a marcat cu Sevilla

Barcelona a castigat cu 2-0 la Sevilla si s-a apropiat la doar doua puncte de liderul Atletico. Echipa lui Simeone are insa doua meciuri in minus.

Barca a deschis scorul prin Dembele in minutul 29, iar Messi a punctat pentru a stabili scorul final cu 5 minute inainte de sfarsitul partidei.

Messi a ajuns la 14 goluri in 14 meciuri de la inceputul lui 2021.

Pe langa reusita sa, Messi a iesit in evidenta in final si dupa un duel cu marocanul En-Nesyri. Acesta a incercat sa-l opreasca folosindu-se de maini, dar gestul sau disperat s-a dovedit a fi inutil! :)



He used his hands and still couldn’t stop Messi ???? pic.twitter.com/FzNOW7Ydi3

Golurile din Sevilla 0-2 Barcelona



HIGHLIGHTS | Messi and @Dembouz strike as @FCBarcelona move to within two points of top spot! ????

???? #SevillaFCBarça pic.twitter.com/nxLB7VQjfy