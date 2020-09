Quique Setien o da in judecata pe Barcelona: "Am fost obligati sa facem asta!"

Barcelona nu a mai reusit sa solutioneze cazul lui Quique Setien. Cele doua parti vor trebui sa ajunga la un numitor comun in ceea ce priveste rezilierea contractului.

Quique Setién a emis o declaratie in cursul zilei de ieri impreuna cu echipa sa tehnica formata din Eder Sarabia, Jon Pascua si Fran Soto in urma ultimelor stiri care vorbeau despre demiterea sa de la FC Barcelona, conform Sport.es.

Tehnicianul spaniol a primit cateva documente din partea conducerii Barcelonei, insa fara nicio solutionare a situatiei sale:

"Dupa o luna de liniste absoluta din partea consiliului FC Barcelona si dupa diverse cereri din partea noastra, abia ieri am primit in sfarsit primele comunicari oficiale, prin burofax. Comunicarile mentionate dezvaluie intentia clara a directivei de a nu respecta contractele lor de munca din 14.01.2020".

Avand in vedere situatia sa incerta, Setién a decis sa ia masuri impreuna cu staff-ul sau:

"Am fost obligati sa punem solutionarea conflictului in mainile avocatilor nostri. Am depus actiunile legale corespunzatoare".