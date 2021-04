Clauza fabuloasa pentru pustiul senzatie al Barcelonei! Catalanii se tem ca-l vor pierde dupa ce Liverpool si-a manifestat interesul

Dupa episodul Neymar, cand PSG i-a achitat clauza de reziliere, catalanii nu vor sa mai pateasca ceva asemator si cu alt fotbalist.

Pana in acest moment sezonul Barcelonei nu are multe plusuri, insa daca ar fi sa numim unul dintre acestea, i s-ar spune simplu: Pedri. Tanarul mijlocas adus de la Las Palmas a fost fara doar si poate o revelatie in echipa catalana, iar evolutiile sale ii fac pe fanii echipei sa-l compare cu un mijlocas legendar al echipei, Andres Iniesta.

Mijlocasul spaniol a atras atentia mai multor cluburi europene, printre care se numara si Liverpool, anunt The Mirror, iar acum sefii echipe "blaugrana" ii pregatesc un nou contract jucatorului, in care sa fie inserata si o clauza de 400 de milioane de euro, pentru a nu lasa loc de dubii in pentru potentialele echipe interesate.

Contractul actual al spaniolului se intinde pe inca un an si jumatate, cu optiune de prelungire pentru urmatorii doi, insa dupa negocieri, noua intelegere va insemna o perioada de minim 4 ani in care Pedri va fi legat de Barcelona. Acesta a evoluat in 44 de meciuri in toate competitiile in sezonul actual si a reusit sa inscrie de 3 ori si sa ofere 6 pase decisive, cifre care nu spun chiar totul despre impactul neasteptat de mare pe care l-a avut in jocul echipei.