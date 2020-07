Pur si simplu, Messi! Nou record MONSTRUOS doborat de starul argentinian

Catalanii au deschis scorul prin Arturo Vidal care a primit mingea de la Leo Messi in interiorul careului si a trimis in plasa. Cu assist-ul oferit chilianului, Leo Messi a intrat din nou in istoria La Liga.

Starul argentinian a devenit primul jucator din istoria La Liga care inscrie peste 20 de goluri si ofera peste 20 de assist-uri intr-un singur sezon. Recordul de assist-uri era detinut de fostul sau coechipier, Xavi.

Lionel Messi is the first player in LaLiga history to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single season.

