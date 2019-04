Problemele continua la Atletico Madrid! NU A VENIT la antrenamente: echipa nu mai are pace dupa eliminarea din UCL 

Cei de la Atletico Madrid nu pot avea parte de liniste.

Diego Costa a lipsit de la antrenamentul celor de la Atletico Madrid de astazi, scrie Marca. Costa si Savic au fost cei care nu s-au prezentat la stadion, insa cel din urma are circumstante atenuante, fiind accidentat.

Diego Costa nu are, insa, niciun motiv sa absenteze de la sesiunea de antrenament.

In momentul in care furia generata de ratarea calificarii in UEFA Champions League parea sa mai fi trecut, Diego Costa a readus conflictul in curtea celor de la Atletico, un club care pare ca nu poate avea liniste in ultima perioada.

Atacantul este din nou in atentia tuturor, insa nu din motive sportive, asa cum ar fi normal. Dupa ce a fost eliminat intr-un meci extrem de important, pe Camp Nou, din cauza faptului ca a injurat arbitrul, si primit o suspendare de opt etape, acesta are probleme si cu fiscul spaniol.

Performantele sale sportive din ultima vreme sunt departe de ceea ce se asteapta toata lumea. Diego Costa a inceput sezonul cu o dubla senzationala in Supercupa Europei, insa accidentarile au umbrit parcursul sau in aceasta campanie.

Diego Costa a inscris cinci goluri in 21 de partide jucate.

