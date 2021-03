Transferul BOMBA prin care catalanii vor sa-l convinga pe Messi sa ramana la Barcelona! Ce super jucator este dorit pe Camp Nou

Messi se afla in ultimele luni de contract cu Barcelona si poate semna in orice moment cu o alta echipa.

Fotbalistul asteapta alegerile prezidentiale pentru a afla proiectul celui care va castiga si pentru a se decide asupra viitorului sau.

Unul dintre favoritii la castigarea alegerilor programate pe 7 martie, Joan Laporta, ar avea un plan solid prin care va incerca sa-l convinga pe Messi sa ramana pe Camp Nou.

Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, Laporta intentioneaza sa-l transfere la finalul acestui sezon pe unul dintre prietenii lui Messi, Sergio Aguero, al carui contract cu Manchester City expira in aceasta vara.

Joan Laporta este convins ca Messi ar continua la Barcelona daca ar avea coechipieri puternici. Astfel, oamenii din jurul candidatului la presedintia clubului au luat deja legatura cu impresarii lui Aguero, propunandu-i revenirea in Spania, unde a mai jucat pentru Atletico Madrid.

Sergio Aguero a fost transferat de Manchester City in 2011, pentru 40 de milioane de euro. De-a lungul celor 10 ani petrecuti in Premier League, argentinianul in varsta de 32 de ani a reusit 256 de goluri in 381 de partide.

In acest sezon, din cauza unor accidentari, Aguero nu a evoluat decat in 11 meciuri, marcand doua goluri