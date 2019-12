Primul transfer urias al verii la Real: "galacticii" platesc 55 de milioane de euro pentru un semifinalist de Liga Campionilor

Real Madrid are pregatit primul transfer al verii.

"Galacticii" platesc 55 de milioane de euro pentru Donny van de Beek, mijlocasul in varsta de 22 de ani al celor de la Ajax. Potrivit cotidianului olandez Telegraaf, Real Madrid va oferi 55 de milioane pentru Van de Beek in vara viitoare.

Mijlocasul olandez este dorit si de Tottenham, insa englezii nu pot concura cu gigantul din Spania. Van de Beek a impresionat la Ajax sezonul trecut cand a ajuns pana in semifinalele Ligii Campionilor. Si in acest sezon, pustiul olandez are evolutii foarte bune: cinci goluri si patru pase de gol in 13 meciuri de campionat.

Donny van de Beek are si noua selectii in nationala Olandei si are o cota de piata de 50 de milioane de euro.