Președintele Barcelonei a lămurit totul! Ce se întâmplă cu revenirea lui Leo Messi pe Camp Nou

Evident, primul nume la care se gândesc fanii este Barcelona, clubul la care Messi a scris istorie și de la care a plecat liber de contract, după ce nu a putut semna o nouă înțelegere cu gruparea catalană.

Joan Laporta, care a promis în urmă cu un an că Messi va rămâne pe Camp Nou, spune acum că nu se pune problema ca starul argentinian să revină la clubul care l-a format și la care a reușit cele mai importante performanțe din cariera de fotbalist.

Joan Laporta închide subiectul ”Messi la Barcelona”

„Nu am primit niciun mesaj de la Messi sau impresarii lui cu privire la posibilitatea de a reveni la Barcelona. Începând de astăzi, nu se pune problema ca el să revină. Nu mai am o comunicare fluidă cu Messi, așa cum am făcut-o înainte să plece. Plecarea lui aproape că m-a făcut să mă simt mai rău din motive personale și familiale, mai degrabă decât doar strict sportiv.

Nu ne gândim la revenirea lui Messi. Construim o echipă nouă, cu un amestec de jucători tineri și experiență – simbioza funcționează. Dar Leo este Leo și va fi întotdeauna un câștigător. Pentru mine, cu siguranță nu mi-a fost ușor să-l văd că pleacă, dar așa cum s-a întâmplat, m-am gândit la finanțele clubului, nu puteam să risc mai mult. Cred că am făcut ceea ce trebuia să facem”, a spus președintele Barcelonei, conform RAC1, citat de goal.com.

După huiduielile și criticile primite la Paris, despre Messi s-a scris că l-ar fi pus pe tatăl său, Jorge Messi, care este și agentul său, să ia legătura cu Barcelona, pentru a discuta o posibilă revenire. Mai mult, Dani Alves a vorbit despre prietenul său, dezvăluind că îl așteaptă să revină pe Camp Nou, pentru a juca din nou împreună.

În ciuda zvonurilor apărute, publicația Deportes Cuatro informează că discuția despre o posibilă revenire a lui Messi la Barcelona nici măcar nu este luată în calcul de fotbalistul argentinian. Jucătorul mai are un an de contract cu Paris Saint-Germain și vrea să îl ducă până la capăt.