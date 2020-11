Plecase spre vestiar inainte de pauza?! Ter Stegen, gafa de AMATOR in meciul cu Atletico! Ce a putut sa faca 

Derby-ul etapei din La Liga le-a adus fata in fata pe doua dintre cele mai puternice echipe din Spania. Dupa o prima repriza echilibrata, Atletico a intrat cu avantaj la pauza dupa un gol senzational inscris de Carrasco.

Atacantul a profitat de gafa imensa facuta de Ter Stegen, care se afla aproape de mijlocul terenului si a lasat poarta goala si a deschis scorul cu un sut fara probleme.

Cu eroarea din meciul cu Atletico, ter Stegen a ajuns la 5 erori care s-au incheiat cu gol din aprilie 2019 pana in prezent, mai multe erori decat orice alt jucator din La Liga in aceeasi perioada de timp.

Marc-Andre ter Stegen has now made five errors leading to goals since April 2019, more than any other player in LaLiga in that timeframe.

