Pierderi uriase pentru cluburile din Spania. La Liga va avea o paguba de 435 milioane de euro doar din drepturile tv

Spania este una dintre cele mai puternic lovite tari de coronavirus, pe locul al patrulea la decese, dupa Italia, China si Iran.

Oficialii spanioli estimeaza ca anularea sezonului in La Liga Santander si La Liga Smart Bank, adica primele doua divizii, va aduce pierderi de cel putin 678.8 milioane de euro cluburilor. Din aceasta suma, 549 milioane euro reprezinta banii din drepturile tv, 88 de milioane s-ar pierde din abonamente si alte 41.4 milioane din vanzarea de bilete. Pe langa aceste sume mai sunt in pericol banii din sponsorizari si devalorizarea valorii cluburilor si a cotelor jucatori, in timp ce industria fotbalului din Spania este o parte insemnata a economiei nationale, de care depind alte multe afaceri, precum barurile, agentiile de pariuri, retelele de cablu, produsele media, transporturile si hotelurile.

Daca meciurile se vor juca cu portile inchise pana la finalul sezonului, cluburile din prima liga ar pierde 38.8 milioane de euro din bilete si 78.1 milioane din abonamente, in timp ce echipele din divizia secunda ar avea pierderi de 2.6 si 9.9 milioane la aceleasi categorii. In cazul nevalorificarii drepturilor tv, cluburile din prima liga ar pierde suma de 435 milioane de euro, din totalul de 1.664 miliarde pentru nedifuzarea restului de meciuri. Campionatul european cel mai puternic lovit de aceasta criza este Premier League, unde se estimeaza ca cele 20 de cluburi vor pierde cel putin 820 de milioane de euro.

Desi initial trebuia ca etapele 28 si 29 din La Liga si etapele 32 si 33 din Segunda Division sa se joace fara spectatori, situatia medicala a facut ca tara sa decreteze situatia de urgent si evenimentele sportive sa fie amanate pe termen nedefinit. Pana acum, aproape 20.000 de persoane au fost infectate cu coronavirus si peste 1.000 au decedat. Mai multe echipe au anuntat ca sportivi sau angajati sunt infectati cu Covid-19, printre cele mai puternic lovite fiind Valencia, care a anuntat ca cel putin 35% din personal a fost testat pozitiv, si Alaves (15 cazuri), in timp ce Real Valladolid a refuzat testele, spunand ca jucatorii nu au simptome si ele pot fi folositoare altor persoane, iar fotbalistii de la Real Madrid sunt in carantina, dupa ce fostul presedinte Lorenzo Sanz a ajuns la reanimare si alti sportivi din cadrul clubului s-au imbolnavit si ei.