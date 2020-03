Gino Iorgulescu, sub asediul coronavirusului! Seful LPF este in continuare sechestrat in nordul Italiei

Iorgulescu se afla in Italia, in vizita la clinica unde este tratat fiul sau, cand a izbucnit epidemia de coronavirus.

Presedintele LPF, Gino Iorgulescu, a confirmat pentru reporterii Sport.ro ca se afla inca in nordul Italiei, acolo unde s-a dus pentru o vizita la clinica unde fiul sau se afla pentru tratament. Desi nu a vrut sa dea nicio declaratie oficiala, acesta a spus ca se afla in Peninsula, starea sa de sanatate este foarte buna, nu ii este frica de coronavirus, pentru ca respecta ordinele autoritatilor italiene si nu a parasit casa, si ca doreste sa se intoarca cat mai rapid in tara, dar toate incercarile sale s-au lovit de carantina in care se afla Italia, cu zboruri anulate si granite blocate. In lipsa lui Iorgulescu, activitatea LPF este condusa de Justin Stefan, secretarul general al LPF, care l-a inlocuit pe presedinte si in sedinta de urgenta a CEx-ului FRF in care s-a hotarat amanarea meciurilor din competitiile interne. Italia este tara cea mai afectata de Covid-19, pana acum inregistrandu-se peste 41.000 de imbolnaviri si peste 3.400 de decese, intrecand China la ultima categorie.

FIUL SEFULUI LPF ESTE DAT IN URMARIRE INTERNATIONALA

Mario Iorgulescu (24 de ani), fiul presedintelui LPF Gino Iorgulescu, a fost dat in urmarire de Politia Romana, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au emis un mandat de arestare preventiva in lipsa, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Pe 8 septembrie 2019, el a produs un grav accident de circulatie pe Soseaua Chitilei, in care si-a pierdut viata un tanar de 24 de ani, tatal a doua fete minore. Fiul sefului LPF conducea un Aston Martin model DBS si in coliziune frontala avea 143 km/h.

Anchetatorii au descoperit, in probele biologice prelevate la spital, o alcoolemie de 1,96 g/l si ca era sub influenta cocainei, dar si ca a trecut pe culoarea rosie a semaforului, accelerand si atingand o viteza maxima de 162 de km/h in timpul deplasarii. Dupa accident, el a fost internat in coma la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias, care l-a primit, desi aceasta parte a unitatii medicale era oficial inchisa pentru renovare. Mario se afla la recuperare intr-o clinica de lux din Italia, dupa ce a fost mutat cu un avion privat, fara acordul procurorilor, care au aflat din presa de plecarea acestuia ca sa se trateze peste hotare.