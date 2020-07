PANICA la Real Madrid! Un jucator de la echipa a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus

Jucatorii lui Zidane au avut cateva zile libere dupa ce au castigat titlul in La Liga.

Echipa a efectuat teste pentru COVID-19 in vederea revenirii jucatorilor la antrenamente, iar Mariano Diaz a iesit pozitiv. Testele au fost efectuate acasa la jucatori, astfel ca Mariano nu a intrat in contact cu restul fotbalistilor. Atacantul va ramane acasa unde va intra in carantina.

Intre timp restul jucatorilor s-au intors la antrenamente astazi.

Real Madrid joaca pe 7 august returul cu Manchester City. In tur," Los Balncos" au pierdut acasa cu 1-2.

In acest sezon Mariano a jucat 7 meciuri pentru Real si a reusit sa inscrie un singur gol, cel din meciul contra Barcelonei. Pentru returul cu echipa britanica din optimile Ligii Campionilor, el nu va fi desponibil.