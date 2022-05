Oferta uriașă a Barcelonei pentru un brazilian din Premier League! Leeds a supraviețuit, dar își poate pierde superstarul

Încă din februarie agentul jucătorului, Deco, a avut conversații atât cu Barcelona, ​​cât și cu Chelsea în legătură cu un transfer al brazilianului.

În condițiile în care situația lui Roman Abramovici face orice afacere pentru Chelsea extrem de dificilă, Barcelona pare favorita în achiziționarea lui Raphinha, care are contract până în 2024 și care este evaluat la 45 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Raphinha are deja un acord verbal cu Barcelona din punct de vedere personal. Brazilianul vrea să se mute pe Camp Nou și este destinația lui preferată, chiar dacă sunt și alte cluburi în cursă.

Fotbalistul de 25 de ani are două clauze de reziliere în contractul său cu Leeds. În prezent, are o clauză de 75 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că Leeds nu poate opri niciun club care plătește această sumă pentru el.

Cu toate acestea, dacă Leeds ar fi retrogradat în liga secundă, clauza de reziliere ar fi ajuns la 25 de milioane de euro.

Barcelona a fost nerăbdătoare să vadă ce se întâmplă cu Leeds în Premier League, în speranța că îl va putea semna pentru o sumă mai mică.

???? Raphinha and his agent Deco are in advanced discussions with Barcelona over a 5-year contact. Talks have been going on since March.

