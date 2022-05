Dani Alves vrea să rămână la Barcelona și pentru următorul sezon. „Nu ține de mine, dar sunt recunoscător!”

Dani Alves s-a întors la Barcelona la începutul sezonului, după ce i s-a cerut să asiste la tranziția lui Xavi ca antrenor și a avut 13 partide în La Liga în această campanie.

Cu toate acestea, jucătorul de 39 de ani a fost adus în principal pentru experiența sa în vestiar și ar dori să rămână pentru a ajuta Barcelona să concureze în Liga Campionilor în sezonul viitor.

Barcelona a suferit o înfrângere cu 2-0 acasă în fața lui Villarreal, doar a doua înfrângere a lui Dani Alves în ligă de la întoarcerea pe Camp Nou, dar brazilianul și-a reiterat dorința de a rămâne la formația blaugrana pentru încă un sezon.

❝Next season it's about changing our mindset❞

