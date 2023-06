Obiectivul Barcelonei pentru sezonul viitor. Xavi a dezvăluit tot după o discuție cu președintele clubului

Catalanii au câștigat două trofee în acest sezon, titlul în La Liga și Supercupa Spaniei, însă au fost eliminați din Champions League încă din faza grupelor.

Într-un interviu acordat pentru emisiunea "Universo Valdano", citat de Sport.es, tehnicianul de la FC Barcelona a dezvăluit care sunt obiectivele pentru sezonul următor.

"La Liga a fost obiectivul principal în acest sezon, dar nu neapărat pentru că am fost eliminați din Champions League, ci pentru că deja discutasem asta dinainte cu președintele clubului.

Președintele compară această perioadă cu mandatul lui Rijkaard. În primul sezon nu s-a câștigat nimic, apoi a urmat campionatul, apoi Champions League.

Să câștigăm Champions League este obiectivul principal pentru sezonul viitor. Este clar că pentru asta ne vom concentra", a declarat Xavi.

Ce a răspuns Messi când a fost întrebat dacă ar fi jucat gratis la FC Barcelona



Zilele trecute s-a scris că Lionel Messi și-ar fi arătat disponibilitatea pentru a juca gratis la FC Barcelona, iar în interviul acordat pentru Mundo Deportivo acesta a fost întrebat despre aspectul precizat și a oferit un răspuns clar.

"Adevărul e că partea economică nu a fost niciodată o problemă pentru mine și nici un obstacol. Niciodată nu am ajuns acum să vorbim despre contract. S-a vorbit despre o propunere, însă nu a existat una formală, scrisă, semnată, pentru că nu a fost nimic și nu știam dacă se poate face sau nu. A existat intenția, însă nu puteam înainta cu nimic, nu am vorbit nici de bani. Dacă ar fi fost o chestiune de bani m-aș fi dus în Arabia sau în altă parte. Mi se păreau mulți bani și adevărul este că decizia are legătură cu alte lucruri, nu cu banii", a declarat argentinianul.

Lionel Messi a fost promovat la prima echipă a Barcelonei în 2005, iar în 2021 a plecat la PSG din postura de jucător liber de contract, după ce contractul său a expirat.