"O zi esti Pele, in alta nu joci nimic!" Declaratiile STELEI din GALAXIA Realului care din jucator indispensabil s-a transformat in rezerva

Vinicius Junior a vorbit despre clipele grele prin care trece la Real Madrid.

Jucatorul a vorbit intr-un interviu acordat publicatiei braziliene Placar despre presiunea pe care o are un jucator la Real Madrid, mereu in centrul atentiei, atat in momentele bune, cat si in cele rele.

"Marcelo m-a avertizat deja: aici, intr-o zi esti Pele, in alta nu joci nimic. Par linistit, insa ma consum extrem de mult. La debutul cu Flamengo eram mort de frica. Nu voiam nici sa ating mingea.

Las lucrurile sa se intample in mod natural", a declarat Vinicius Junior pentru Placar.

Vinicius are doar 15 aparitii in acest sezon in tricoul lui Real Madrid si a inscris 2 goluri. De multe ori, Zinedine Zidane a preferat sa il lase in afara lotului pe jucatorul de 19 ani, de origine braziliana.