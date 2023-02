Ambele goluri ale partidei s-au marcat în a doua repriză, după ce în prima parte, arbitrul Mateu Lahoz a acordat nu mai puțin de trei cartonașe galbene pentru jucătorii lui Getafe. Golul prin care s-a deschis scorul intră însă în istoria fotbalului.

Meciul de pe Wanda Metropolitano a bifat o premieră istorică în fotbal, fiind prima dată când un jucător care a fost schimbat și se află pe banca de rezerve să fie autorul golului. În minutul 59:40, Lemar a șutat puternic, iar Angel Correa a profitat de moment pentru a înscrie.

Golul campionului mondial a fost anulat de Mateu Lahoz, iar la nici jumătate de minut, când pe tabelă arăta 60:15, argentinianul era scos din teren de Diego Simeone și înlocuit cu Yannick Carrasco. Faza golului era însă analizată în continuare în camera VAR.

În minutul 61:40, Mateu Lahoz a arătat centrul terenului, semn că reușita lui Correa, care se afla deja pe banca de rezerve și cu geaca pe el, fusese validată. Coechipierii au sărit spre bancă pentru a-și îmbrățișa colegul.

Angel Correa scores. Linesman rules offside. Correa gets subbed off. VAR overturns the decision and gives the goal. All Atléti players runs towards the bench to celebrate with Correa.

