Nu mai joaca pana la finalul sezonului! Pierdere pentru Barcelona dupa derbyul cu Atletico! Sergio Roberto sta si el o luna pe bara

Barcelona a obtinut un punct in ultimele minute ale meciului cu Atletico, gratie golului marcat de Ousmane Dembele. In schimb, a pierdut doi jucatori.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Barcelona a pierdut doi jucatori la derbyul cu Atletico Madrid. Catalanii au scos un punct, dupa de Ousmane Dembele a marcat golul egalizator al partidei in ultimele minute.

Sergio Roberto s-a accidentat in meciul de pe Wanda Metropolitano si a fost schimbat cu brazilianul Rafinha. Din nefericire pentru cel din urma, si acesta s-a accidentat. Ba chiar mult mai grav!



Sergio Roberto va sta intre trei saptamani si o luna pe bara in urma accidentarii. In schimb, Rafinha nu va mai juca pana la finalul sezonului, dupa ce a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat al genunchiului stang. El a mai suferit o astfel de accidentare, dar la piciorul drept, in 2015.