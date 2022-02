"Nu mai există altcineva ca el în lume". Xavi a vorbit la superlativ despre unul dintre jucătorii săi 

Tehnicianul catalanilor s-a declarat încântat de prestația echipei, lăudându-l în mod deosebit pe Pedri, autorul celui de-al patrulea gol.

"Este la superlativ, la nivelul de talent pe care care îl are Pedri nu mai există altcineva ca el în lume", a declarat Xavi.

"I-am cerut să tragă. Execută foarte bine loviturile libere, este foarte tânăr și timid, dar nimeni nu are calitățile sale", a adăugat acesta.

După victoria cu Valencia, Barcelona, care a marcat 10 goluri în ultimele trei meciuri din La Liga, a ajuns la opt partide consecutive fără eșec în campionat și a revenit pe locul 4, cu 42 de puncte, la egalitate cu Atletico Madrid, care are un meci în plus.

Pentru Barcelona urmează returul cu Napoli, din play-off-ul pentru optimile Europa League, programat joi, de la ora 22:00, pe Stadio Diego Armando Maradona. Partida va putea fi urmărită ÎN DIRECT pe Pro X și VOYO.

HIGHLIGHTS | @Auba and @Pedri shine in convincing @FCBarcelona triumph at Mestalla! ⚡️

???? #ValenciaBarça pic.twitter.com/Q8SH4T0Gna