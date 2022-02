Barcelona, victorie la scor cu Valencia! Aubameyang a reușit o dublă și a întrat într-o companie selectă

Obligată să învingă pentru a reveni pe un loc de Champions League, Barcelona a făcut o primă repriză excelentă și a dat dovadă de o eficiență remarcabilă - trei goluri din trei șuturi trimise pe spațiul porții.

Mai întâi, Pierre-Emerick Aubameyang, la prima titularizare în La Liga, a înscris în minutul 23, după o pasă perfectă a lui Jordi Alba, iar Frenkie de Jong a făcut 2-0 zece minute mai târziu, când a finalizat din pasa lui Ousmane Dembele, titularizat și el, în ciuda neînțelegerilor din ultima vreme.

Aubameyang a reușit dubla în minutul 38 și a stabilit scorul pauzei, 3-0. Gabonezul a devenit astfel doar al patrulea fotbalist care izbutește să marcheze în La Liga, Premier League, Bundesliga și Ligue 1, după Stevan Jovetic, care a înscris și în Serie A, Michy Batshuayi și James Rodriguez, anunță Opta.

4 - Pierre-Emerick Aubameyang ???????? is one of only four players to have scored in LaLiga (1), Premier League (68), Bundesliga (98) and Ligue 1 (41) in the 21st century, after Stevan Jovetić ????????, who also scored in Serie A, Michy Batshuayi ???????? and James Rodriguez ????????. Premiere. pic.twitter.com/VQ5qrFcbbp