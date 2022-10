"Nu l-am văzut pe Messi plângând așa până atunci". Jucătorul pe care argentinianul l-a regretat enorm la plecarea de la Barcelona

Cu un an înainte, Luis Suarez a părăsit formația de pe Camp Nou, după șase sezoane petrecute la catalani, ajungând la Atletico Madrid, una dintre marile rivale ale celor de la FC Barcelona.

Despărțirea dintre Luis Suarez și echipa catalană a fost una dureroasă pentru Lionel Messi, fapt dezvăluit chiar de fotbalistul uruguayan.

"Leo a suferit mult când am plecat, nu l-am văzut niciodată plângând așa cum l-am văzut atunci, ​​l-a durut. Întotdeauna am avut acea incertitudine că aş fi putut obţine mai mult la Barcelona, dacă rămâneam, dar apoi, din fericire, am fost fericit la Atletico Madrid", a spus Luis Suarez, potrivit Mundo Deportivo.

Lionel Messi a făcut anunțul: "Va fi ultimul meu Campionat Mondial!"

Naționala Argentinei este una dintre echipele favorite la câștigarea trofeului, asta și după rezultatele extrem de bune din ultimii ani. Argentinienii nu au mai pierdut un meci din iulie 2019, iar în urmă cu un an au reușit să câștige și Copa America, anunțându-și astfel „candidatura” în lupta pentru trofeul suprem.

Într-un interviu acordat presei din Argentina, Leo Messi a fost întrebat dacă Mondialul din Qatar va fi ultimul său turneu mondial și a afirmat sigur pe el că acesta va fi ultimul său Mondial.

"Da, cu siguranță, da. Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct", a spus pentru Star+ citat de tn.com.ar.