Ei sunt cei mai ghinionisti oameni din lume! Ce s-a intamplat cu acesti doi tineri dupa ce au fost anuntati ca au castigat 200 de milioane de euro la loto

Iti vine sa-i iei in brate si sa le plangi de mila, nu alta!

Rachel Kennedy (19 ani) si iubitul sau, Liam McCrohan (21 de ani) au mizat pe numerele 6, 12, 22, 29, 33, 6 si 11 timp de 5 saptamani. Pe 26 februarie, numerele au iesit la EuroMillions, iar Rachel a fost anuntata pe aplicatia de pe telefonul ei ca potrivirea e de milioane! Si-a sunat iubitul, apoi mama, inainte de a lua legatura cu organizatorul extragerii pentru a-si revendica premiul. Entuziasmul fara margini s-a transformat intr-o drama in toata regula. Numerele erau cele corecte, insa Rachel nu a avut suficienti bani in cont si aplicatia n-a putut sa-i cumpere un bilet valid pentru extragere.

"Eram in al 9-lea cer", spune tanara.

"Da, ea era destul de linistita, dar eu deja ii cheltuisem in mintea mea. Mi s-a rupt inima cand angajatul loteriei mi-a spus ca nu cumparasem, de fapt, biletul. Deja imi faceam iluzii ca am o casa de vis si o masina de lux, ma luase valul, sa fiu sincer", a explicat Liam in The Sun.

