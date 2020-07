"Nimic, l-am calcat un pic, dar n-a fost penalty!" Ramos a INFURIAT natiunea anti-Real cu ultima aroganta! Spaniolii au innebunit si acuza ca VAR o face campioana pe Real

Sergio Ramos a marcat singurul gol al victoriei lui Real de la Bilbao, contra lui Athletic Club.

Ramos a inscris din penalty in minutul 72, dupa ce Marcelon a fost calcat in careu si VAR-ul a dat 11 metri. La 3 minute distanta, chiar Ramos a facut acelasi lucru in careul lui Courtois, insa arbitrii au judecat radical diferit faza! Desi reluarile arata ca se impunea penalty, Ramos contrazice evidenta si spune ca l-a calcat doar 'un pic' pe Dani Garcia, asa ca nu se putea acorda lovitura de pedeapsa.

"Nimic. L-am calcat un pic, dar nu e o faza determinanta. Nu cred ca a fost penalty. Liga se decide la detalii foarte mici, diferentele sunt minim. Trebuie sa continuam asa, sa muncim cu totii. Nu dam importanta deciziilor de arbitraj. Liga n-o vom castiga datorita arbitrilor, dimpotriva! Important e sa adunam in continuare din trei in trei. A fost un efort mare al echipei azi, e important ca am reusit sa castigam!", a spus Ramos, citat de El Mundo Deportivo.

Real e prima in La Liga, cu 7 puncte peste Barcelona, care are insa un meci mai putin disputat. Pana la finalul campionatului spaniol mai sunt 4 etape.