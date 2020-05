"Ne vor afecta cele cinci schimbari!" Antrenorul Barcelonei se plange de NOUA REGULA din fotbal! Ce spune Setien 

FIFA a aprobat o schimbare importanta in regulamentul de joc pentru reluarea campionatelor dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus.

Astfel, cluburile vor avea la dispozitie cate 5 schimbari pe partida, insa pot face modificarile in doar 3 perioade de timp diferite pentru a nu afecta dinamica jocului.

Desi unii antrenori s-au declarat incantati de masura, antrenorul Barcelonei, Quique Setien se arata reticent la initiativa FIFA si a marturisit asta intr-un interviu pentru Federatia Interinsulara de Fotbal din Las Palmas.

"Nu stiu daca ne vor afecta sau ne vor ajuta. Cred ca ne va afecta modul in care jucam. Stim ca multe meciuri le vom rezolva in minutele finale. Daca ii dai optiunea rivalului sa trimita jucatori proaspeti pe teren in timpul ala, se genereaza o slabiciune, cu jucatori obositi nu se produce. Insa iti poate da impulsuri intr-un moment determinant. Este un lucru necunoscut si vedem cum va merge", a declarat Setien.

Antrenorul catalanilor s-a plans de timpul de pregatire putin pe care il au echipele pana la reluarea competitiei, pe 11 iunie: "Credeam ca vom dispune de mai mult timp pentru a ne antrena in echipa, insa nu va fi asa. Ne-ar fi placut sa avem mai mult timp. Sper sa nu existe multe accidentari si sa fie mai putine daune decat ne imaginam".