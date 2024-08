Imediat după ce și-a anunțat retragerea, Hansi Flick i-a propus să facă parte din staff-ul său la FC Barcelona, ofertă pe care fostul mijlocaș a acceptat-o pe loc.

Doar că primul impact cu antrenoratul nu a fost cel așteptat pentru fostul mijlocaș spaniol. Thiago Alcantara va pleca de la Barcelona după mai puțin de o lună.

Catalanii au anunțat, în cursul zilei de vineri, că rolul său în staff-ul lui Hansi Flick va fi luat de Arnau Blanco, unul dintre antrenorii de la Centrul de Copii și Juniori de la Barcelona.

Momentan nu se cunosc detalii depsre decizia pe care a luat-o Thiago Alcantara cu privire la viitorul său.

Arnau Blanco replaces Thiago Alcántara

The former U16A coach at FC Barcelona joins Hansi Flick's team as an assistant coach