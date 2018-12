Surpriza uriasa! Barcelona ia un jucator de la Juventus in aceasta iarna! Anuntul zilei in Spania

Barcelona cauta intariri pentru defensiva.

Aflata in cautarea unui fundas, Barcelona a ajuns la italianul Rugani de la Juventus, anunta Sport.es. Acesta nu este titular la Torino si e gata sa plece. Initial, ar fi vorba despre un imprumut pana in vara, cu optiune de transfer definitiv, scrie sursa citata.

Rugani a fost aproape de Chelsea in vara, insa Juventus a decis sa nu-l mai vanda in Anglia in ultima clipa.

Si Andreas Christiansen de la Chelsea e pe lista Barcelonei, insa englezii se opun vehement unui transfer.

Sefii Barcei au si variante de rezerva. Si sunt surprinzatoare: sarbul Branislav Ivanovic si Martin Skrtel, ambii la 34 de ani.