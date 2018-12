Barcelona muta prima pe piata transferurilor! Mijlocasul care poate veni in aceasta iarna pe Camp Nou!

Barcelona vrea sa transfere un fundas central in aceasta iarna.

Barcelona are mare nevoie in aceasta perioada de un fundas central, dupa ce Umtiti si Vermaelen s-au accidentat si vor lipsi o perioada mai lunga de timp. Cu toate acestea, jurnalistii francezi de la Le Parisien sustin ca Adrien Rabiot, mijlocasul central de Paris Saint-Germain, s-a inteles cu gruparea catalana pentru un transfer in luna iunie a anului viitor.

Contractul lui Rabiot cu PSG expira in vara lui 2019, iar francezul a refuzat sa isi prelungeasca intelegerea cu campioana Frantei. Directorul sportiv, Antero Henrique a spus ca acesta "va ramane pe banca pentru un timp nedeterminat". Jucatorul de 23 de ani va fi liber sa negocieze si sa semneze de la 1 ianuarie un precontract cu orice club.

Acelasi ziar scrie ca Rabiot ar putea ajunge pe Camp Nou chiar din aceasta iarna. In conditiile in care el nu s-a inteles cu PSG si nu va mai evolua pentru francezi, Barcelona ar putea grabi lucrurile. Adrien Rabiot ar putea ajunge in La Liga inca din aceasta iarna.

Rabiot este un produs al celor de la PSG, a jucat 20 de meciuri in acest sezon, a inscris de doua ori si a oferit tot atatea pase de gol. Mijlocasul nu a mai fost selectionat nici la nationala Frantei dupa ce a criticat decizia lui Didier Deschamps de a nu-l include in lotul pentru Cupa Mondiala din Rusia.