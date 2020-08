"Messi a spus asta!" Starul Barcelonei si-a CLARIFICAT viitorul! Care este clubul la care va evolua

Contractul lui Messi la Barcelona expira vara viitoare, iar una dintre echipele care sta la panda este Inter Milano.

Dorit cu insistenta de Inter Milano, Messi nu are de gand sa plece de la Barcelona decat in momentul in care se va retrage, anunta presedintele catalanilor.

Josep Maria Bartomeu spune ca a vorbit cu argentinianul si dorinta sa este clara:

"Nu doar eu spun asta. Chiar Messi o spune, ca vrea sa-si termine cariera de jucator profesionist la Barcelona si este singurul club pentru el.

Nu am nicio indoiala ca atunci cand isi va termina cariera de fotbal, in trei sau patru ani, va fi aici la Barcelona. Messi a fost foarte clar. E aici de cand era mic, cunoaste culorile si face parte din istoria clubului. Este cel mai bun jucator din lume. Nu doar acum, ci din toata istoria jocului. Este la Barcelona si a lamurit ca vrea sa ramana aici", a spus presedintele Barcelonei pentru Bein Sports, citati de Goal.

Pentru Messi urmeaza duelul din Champions League cu Napoli, sambata seara, de la ora 22:00. In meciul tur, la Napoli, catalani au remizat, scor 1-1.