Suarez a trimis intepaturi conducerii Barcelonei! Uruguayanul a vorbit si despre prietenia cu Messi la ceremonia de ramas bun: "Multe lucruri sunt inventate"

Luis Suarez a jucat timp de 6 ani pentru catalani, devenind al treilea marcator din istoria clubului. Uruguayanului i s-a organizat o ceremonie de ramas bun, in cadrul caruia a oferit o serie de declaratii despre momentele pe care le-a petrecut la club. Suarez nu a putut sa-si stapaneasca lacrimile fiind vizibil emotionat de despartire.

"Acest club a semnat cu mine cand nimeni nu ma mai voia. Ei stiau ce suspendare am dupa incidentul cu Chiellini, insa au avut o incredere desavarsita", a declarat Suarez.

Totodata, Suarez a vorbit si despre cum a acceptat sa plece de la Barca si a trimis o intepatura conducerii, care nu l-a lasat pe Leo Messi sa plece.

"Clubul a avut nevoie de schimbari iar antrenorul nu m-a dorit. Trebuie sa accepti decizia oamenilor, trebuie sa accepti atunci cand clubul iti cere sa pleci. Dar daca jucatorii iti cer tie ca si club sa plece, trebuie sa le respecti dorintele fotbalistilor"

Uruguayanul a vorbit si despre cum va fi sa-l aiba ca adversar direct pe Leo Messi.

"Suntem destui de maturi sa ne dam sfaturi reciproc. Leo s-a simtit ciudat deoarece merg la o rivala direct, insa asta nu ne va schimba niciodata relatia. Cand am venit la Barcelona toti imi spuneau sa fiu atent cu Messi ca e diferit. Multe lucruri sunt inventate"

The first words of @LuisSuarez9. #9raciasLuis

WATCH LIVE on Barça TV+

▶️ https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/IQCWdKDd3W