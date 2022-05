Mesajul lui Gareth Bale după criticile primite pentru absența de la sărbătoarea lui Real Madrid! Cum s-a motivat galezul 

Madrilenii au 17 puncte avans peste Sevilla și 18 peste FC Barcelona cu patru etape înainte de finalul campionatului, astfel că au fost „încoronați” drept campioni ai Spaniei. Imediat după meciul cu Espanyol, echipa lui Carlo Ancelotti a primit trofeul pe Santiago Bernabeu, sub ochii suporterilor, sărbătorind titlul câștigat.

Cel care s-a „remarcat” într-un sens negativ a fost tot Gareth Bale, devenit în ultimii ai „oaia neagră” a echipei. Galezul a fost huiduit și criticat de fani pentru atitudinea sa, iar de la meciul cu Espanyol a fost singurul absent. Astfel, Bale nu a luat parte nici la sărbătoarea jucătorilor, fiind criticat de presa iberică.

Fotbalistul transferat de Real Madrid de la Tottenham în 2013, în schimbul a 101 milioane de euro, a postat pe contul de Twitter un mesaj în care își motiva absența, arătându-și însă sprijinul față de titlul câștigat de echipă.

„Campioni! Sunt extrem de dezamăgit că nu pot lua parte la sărbătoare în această seară din cauza unei dureri la spate, însă sunt extrem de mândru de echipă pentru titlul câștigat. Bucurați-vă de această seară, băieți”, a scris Gareth Bale pe Twitter.

CAMPEONES ????????????

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE