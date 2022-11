Mesajul emoționant transmis de Carles Puyol pentru Gerard Pique, după anunțul retragerii din fotbal 

Fundașul iberic a dezvăluit că va juca ultimul meci pe Camp Nou sâmbătă (5 noiembrie), cu Almeria, nefiind clar dacă va mai fi prezent și la deplasarea pentru confruntarea cu Osasuna.

La scurt timp după apariția clipului video, Carles Puyol a avut o reacție impresionantă despre vestea anunțată de Gerard Pique.

"Mulțumesc pentru tot, Geri. Sunt șocat. A fost foarte nedrept pentru tine, puțini au apărat tricoul Barcelonei așa cum ai făcut-o tu. Pot spune că a fost un privilegiu să joc alături de tine. Te iubesc, prietene", a scris Puyol pe contul de Twitter.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD