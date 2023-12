După ce a lipsit în ultimele trei partide din echipa Barcelonei, Ter Stegen nu s-a refăcut complet și a luat decizia de se opera. Acum, germanul țintește revenirea pe gazon înainte de meciurile echipei sale naționale din luna martie.

Marc-Andre ter Stegen evoluează la Barcelona din 2014, an în care a fost cumpărat de la Borussia Monchengladbach pentru 12 milioane de euro. De atunci, neamțul este titular incontestabil la gruparea catalană, cu care a și câștigat Liga Campionilor în 2015.

În ultimele meciuri, titular în poarta Barcelonei a fost Inaki Pena (24 de ani).

”Jucătorul primei echipe, Marc ter Stegen, s-a operat cu succes pentru problemele sale la spate. Procedura a fost efectuată de dr. Amélie Léglise sub supravegherea staff-ului medical al clubului, la Clinica Sportivă Bordeux Merignac.

Procesul de recuperare va determina disponibilitatea lui”, se arată în comunicatul emis de club.

First team player Marc ter Stegen has successfully undergone surgery for his lower back issues. The procedure was performed by Dr. Amélie Léglise under the supervision of the Club's Medical Services, at Sports Clinic Bordeux Merignac.