Joao Felix, amenințat de fanii lui Atletico, după derby-ul cu FC Barcelona. Mesajul dur transmis pe rețelele de socializare

Internaţionalul lusitan, împrumutat de Atletico Madrid la clubul catalan în acest sezon, a înscris golul victoriei în minutul 27, oferind trei puncte importante actualei sale formaţii în lupta pentru titlu.

Graţie acestui succes, FC Barcelona a revenit pe podiumul din La Liga, la patru puncte de primele două clasate, Real Madrid şi Girona, aflate la egalitate (38 de puncte).

Mesaj dur din partea suporterilor lui Atletico Madrid

La finalul meciului, fotbalistul a vorbit despre modul în care a ales să se bucure, dar și despre cum se simte la FC Barcelona, iar suporterii rivalei din Madrid nu au rămas indiferenți la gestul făcut de jucător, care a pupat stema echipei catalane.

"Daca ai vrut să jignești, nu ai reușit. Nu jignește cine dorește, ci cine poate. Te vei alătura acelui grup select de trădători care este format din Hugo Sánchez, Courtois și alții", a fost mesajul transmis de susținătorii lui Atletico.

Si has querido ofender, no lo has hecho. No ofende quién quiere, sino quién puede.

Si era de despedida, que te vaya bonito. Te unirás a ése selecto grupito de traidores que forman Hugo Sánchez, Courtois y alguno más.

Y si es porque no das para más, pues bastante tienes ya. pic.twitter.com/5S3gtbfNfY — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) December 4, 2023

"A fost o bucurie spontană. În final intri în tensiunea meciului și a fost o eliberare, în principal, pentru ce am trăit în această vară și tot ce s-a întâmplat. Doar persoanele apropiate mie știu ce am trăit, a fost o ușurare și pentru ei.

Sunt extrem de recunoscător față de coechipierii mei și față de club, care m-a primit. Mă înțeleg bine și cu foștii colegi de la Atletico. Știu că nu am nimic împotriva lor, am o relație bună cu aproape toți. Țin mult la ei și le doresc tot binele din lume. În final au fost colegii mei, cu care am petrecut mai mult timp decât cu familia și le doresc să le meargă bine, mai puțin împotriva noastră", a declarat Joao Felix conform Mundo Deportivo.