Titular incontestabil în poarta Barcelonei, Marc-André ter Stegen (31 de ani) a lipsit în ultimele trei partide ale echipei sale din cauza unei accidentări la spate, astfel că Xavi a apelat la serviciile lui Inaki Pena (24 de ani).

Se pare că accidentarea germanului este mult mai serioasă decât s-ar fi crezut, astfel că acesta a decis să se opereze, așa cum a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit jurnalistului german Florian Plettenberg, Ter Stegen a luat această decizie în cursul zilei de marți și țintește revenirea pe gazon pentru meciurile naționalei Germaniei din luna martie.

”După conversații intense cu staff-ul medical de la club și cu experți, am decis să trecem la o intervenție chirurgicală.

Pauza, evident, mă enervează, dar este decizia corectă și sigură pentru a reveni în cele mai bune condiții pentru clubul meu, FC Barcelona, dar și pentru echipa națională a Germaniei”, a scris Ter Stegen.

