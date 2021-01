Au aruncat BOMBA pe ultima suta de metri. Decizia MAJORA luata la CASA ALBA in ziua plecarii lui Donald Trump 

In ziua in care va parasi functia de presedinte al SUA, Donald Trump a aflat ca una dintre fiicele sale, Tiffany, s-a logodit.

In varsta de 27 de ani, Tiffany Trump este singurul copil pe care Donald il are cu a doua sa sotie, Marla Maples. Tanara a absolvit studii de sociologie si urbanism, insa in prezent se axeaza pe showbiz, fiind o vedeta recunoscuta in social media.

Pentru a-i indulci tatalui sau ziua in care va parasi Casa Alba pentru a-i face loc lui Joe Biden, Tiffany a decis sa faca cel mai important anunt din viata sa, mai precis logodna cu Michael Boulos, reprezentantul unei familii influente in State, cu afaceri importante in Nigeria.

"A fost o onoare pentru mine sa am atatea amintiri placute de la Casa Alba, impreuna cu familia mea. Nimic n-a fost insa mai special decat logodna cu Michael. Ma simt binecuvantata si entuziasmata pentru urmatorul capitol din viata mea", a mentionat Tiffany, alaturand o fotografie in care apare alaturi de viitorul sot, in apropierea Gradinii Trandafirilor de la Casa Alba.