Le petit prince! Antoine Griezmann și golul superb cu care a intrat în istoria lui Atletico Madrid 

Cele două rivale din capitala Spaniei au făcut spectacol în prima semifinală din Supercupa Spaniei. Cel mai bun fotbalist al lui Atletico Madrid, Antoine Griezmann (32 ani), a fost din nou omul-orchestră pentru echipa lui Diego Simeone. Fotbalistul francez a intrat în istoria echipei de pe Wanda Metropolitano.

Scorul a fost deschis de Hermoso, din pasa lui Antoine Griezmann, în minutul 6, dar apoi Realul a replicat prin Rudiger și Mendy. Atletico a reușit însă să egaleze prin același Griezmann, care a primit de la De Paul în peste 30 de metri, s-a întors spre poartă, i-a driblat pe Modric și Rudiger, iar apoi l-a învins pe Kepa cu un șut de lângă careul de 17 metri.

