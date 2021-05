EXCLUSIV | "Acest al patrulea titlu este cel mai important!" Declaratie misterioasa a unui oficial de la Cluj! Ce se intampla daca ardelenii cuceresc inca o data trofeul

CFR Cluj este la un pas distanta de titlul de campioana a Romaniei.

Al patrulea titlu consecutv ar insemna, pentru CFR, o confirmare a monopolului pus peste fotbalul romanesc. CFR are 4 puncte avans, si un meci in plus, fata de FCSB. Cele doua echipe se intalesc in ultima etapa, iar daca ambele formatii castiga tot pana atunci, trupa lui Edi Iordanescu va avea si varianta unui egal.

Intr-0o interventie telefonica in cadrul emisunii Ora Exacta in Sport, Marius Bilasco a vorbit, printre altele, despre forma excelenta a echipei sale: "Am facut un meci bun, toti au jucat foarte bine din punctul meu de vedere, am aratat forta, am arata de ce am reusit sa dominam fotbalul din Romania in ultimii 3 ani, un meci important in care intr-adevar s-a vazut si capacitatea noastra fizica de a controla miza partidei pentru ca de foarte multe ori stiti ca si asta este un factor extrem de important.

Edi a reusit sa pregateasca foarte bine aceasta partida si s-a vazut ca diferenta de pe tabela s-a reflectat si in jocul de pe teren, in a doua repriza. Legat de jucatorii de la echipa nationala, noi avem mai multi care pot fi convocati, Adita Paun este unul dintre ei, dar stiti cum e, noi putem doar sa ne bucuram de reusitele lor, dar de selectie se ocupa selectionerul Romaniei."

Legat de comentariile facute de Mihai Stoica, dar si de cei de la Sepsi, Bilasco a refuzat sa vorbeasca, spunand ca el va raspunde doar opiniilor venite din "casa" sa, CFR nu se gandeste inca la transferuri, deoarece sezonul nu este incheiat: "Mi-e greu sa vorbesc in acest moment despre transferuri pentru ca suntem in lupta, pe ultima suta de metri, mai sunt doua partide foarte importante si cred eu ca ar fi gresit sa discutam despre ceea ce se va intampla din vara. Am tot auzit despre acest final de ciclu, eu refuz sa cred ca exista asa ceva dar din pacate realitatea ne arata ca asa cum a fost in viata fiecarei echipe, exista un moment in care intr-adevar jucatorii isi termina contractul sau se transfera in alta parte, insa la noi momentan toata energia noastra se canalizeaza pe cele doua meciuri pe care le mai avem de discutat.

Mi-e greu sa comentez ceea ce spun ceilalti oficiali de la celelalte echipe, eu vreau doar sa comentez ceea ce vine dinspre noi sau de la noi si ati vazut ca atunci cand un jucator a fost transferat oficial la CFR Cluj noi am facut public acest lucru si l-am prezentat, toata lumea a aflat.

Eu cred ca scorul si jocul reflecta ceea ce s-a intamplat cu adevarat pe teren. Nu as vrea sa comentez, am colaborat cu MM, am avut perioade frumoase impreuna, mi-e greu sa comentez de fiecare data parerea lui despre anumite lucruri dar cred ca trebuie discutat si evidentiat de data aceasta faptul ca noi am avut o partida extrem de importanta pe care am reusit sa o castigam datorita jocului foarte bun pe care baietii l-au facut."

CFR asteapta o veste buna din duelul dintre FCSB si Sepsi. Cu o infrangere, FCSB isi poate lua gandul de la titlu: "Sepsi e echipa care ne-a batut si pe noi, si pe FCSB, si pe Craiova, practic a batut toate trei echipele din fata lor, in clasament, pot sa bata pe oricine, e o partida in care orice rezultat e posibil. Noi ne gandim foarte mult la partida noastra de la Botosani, unde cred eu ca va fi un meci foarte foarte dificil, datorita distantei scurte dintre meciuri, datorita faptului ca noi suntem tot pe drumuri, urmeaza sa plecam si spre Botosani, pe noi asta ne ingrijoreaza, ceea ce facem noi si ceea ce urmeaza sa se intample."

Titlul s-ar putea decide in ultima etapa, in finala campionatului. Meciul se va juca pe terenul lui CFR. In acest sens, oficialii clujeni spera sa poata juca acest meci cu spectatori: "Noi ne dorim, acum, daca va exista un protocol, si inteleg ca finala Cupei Romaniei va fi testul pe care toata lumea il asteapta si sper sa fie unul reusit pentru a avea iarasi suporteri in tribune, cu siguranta ca si noi vom face tot ce tine de club ca sa putem sa ii avem pe suporteri langa noi. Nu stiu daca e posibil, dar noi ne dorim foarte mult.

Pentru ca acest al patrulea titlu este cel mai important, fata de celelalte trei de pana acum, acesta este cel mai important. Din mai mumulte puncte de vedere, probabil ca daca vom reusi sa castigam va voi spune de ce.

Au fost foarte multe zvonuri legate de aspectul financiar, dar ati vazut ca pana la urma toate lucrurile s-au clarificat si chiar daca au existat acele stiri care spuneau ca sunt probleme lucrurile au fost pe fagasul normal la club. Deci nu cred ca ca asta este un motiv de ingrijorare pentru noi", a incheiat Marius Bilasco.