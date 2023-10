Joao Cancelo a răbufnit după ce a fost criticat pentru un moment în care certa câțiva băieți care îi cereau poze și autografe

Fotbalistul portughez s-a adaptat rapid în echipa lui Xavi Hernandez, acolo unde este titular. Recent, Joao Cancelo a fost surprins iritat în timp ce mergea la baza de antrenament a Barcelonei și a fost oprit de câțiva fani în timp ce era în mașină.

În filmarea apărută pe rețelele sociale, Cancelo este vizibil iritat de faptul că trebuie să oprească și se aude cum îi ceartă pe fanii care s-au poziționat la intrare: „Sunteți atât de enervați, Doamne! Sunteți aici zi de zi. Chiar trebuie să opresc zilnic?”

Criticile la adresa portughezului nu au întârziat să apară, iar Joao Cancelo a postat un comentariu în mediul online în care voia să lămurească motivul pentru care a răspuns atât de dur. Portughezul a precizat că îi recunoștea pe suporterii respectivi, care încercau să obțină autograful său doar pentru a-l vinde ulterior.

„Ținând cont de prostiile scrise în comentarii am câteva lucruri de spus: în primul rând, ei nu sunt fani, sunt 'copii' de 20 de ani care sunt în fața parcării zilnic sau la intrarea de la bază, sau când sunt cu fiica mea în parc sau la cină cu iubita.

În al doilea rând, ei cer autografe pe stickere sau tricouri pentru a le vinde mai târziu. Și asta se repetă zilnic, mereu sunt aceleași persoane. Sunt unele persoane care nu știu cum să respecte spațiul personal al altora. Celor care critică, încercați să aflați adevărul din spatele unei situații și comentați apoi. Pentru că fanii adevărați întotdeauna vor fi respectuoși. Aveți grijă de voi”, a scris Joao Cancelo pe internet.

João Cancelo on why he told some fans: "You're so annoying, my God. You are here every day. Do I have to stop my car every day?" pic.twitter.com/aCeRI8vcMS