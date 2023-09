„Dacă joc bine, clubul va dori să mă păstreze. Am jucat foarte prost!” Declarație de mare jucător a lui Joao Cancelo după ce i-a adus victoria Barcelonei 

Catalanii au fost conduși cu 2-0 până în minutul 80, după golurile marcate de Larsen, în minutul 19, respectiv Douvikas, în minutul 76. În minutul 81, Robert Lewandowski a redus din diferență, după o pasă perfectă a lui Joao Felix, iar patru minute mai târziu, celălalt Joao i-a pasat decisiv atacantului polonez, care a egalat.

Victoria a fost adusă de Joao Cancelo, care s-a demarcat perfect după o pasă extrem de bună a lui Gavi și l-a învins pe portarul advers.

Joao Cancelo, critic cu prestația sa după ce a adus victoria Barcelonei

Fotbalistul portughez împrumutat în această vară de catalani de la Manchester City a vorbit la finalul meciului și, în ciuda faptului că a adus victoria echipei sale, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația pe care a avut-o. Mai mult, Joao Cancelo s-a arătat conștient de faptul că viitorul îi este decis de prestațiile pe care le are.

„Personal am făcut un meci foarte rău. Am făcut foarte multe erori tehnice. Trebuie să rămânem concentrați până la final. Important e să câștigăm când jucăm rău, însă trebuie să fim mai buni.

Aveam mintea pierdută și am făcut multe erori tehnice, care nu sunt normale în jocul meu, pentru că am dat multe pase proaste, dar e mai bine să joci prost și să câștigi decât să joci bine și să pierzi. Dacă am randament, clubul va dori să mă păstreze, dacă nu am randament, mă lasă să plec.

E un vis să joc la acest club și să marchez acest gol a fost extrem de important, însă nu plec cu senzații foarte bune de aici. Celta a jucat foarte închis, a făcut ca meciul să fie mai dificil, însă am avut răbdare. Cele mai importante au fost cele trei puncte și am strâns deja 16”, a declarat Joao Cancelo conform sport.es.