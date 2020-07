Joaca in La Liga si pentru nationala Argentinei, dar il deranjeaza comparatia cu Messi! "Eu vreau sa-mi fac un nume ca Luka Romero!"

Luka Romero este cel mai tanar jucator din istoria La Liga.

Mijlocasul celor de la Mallorca a debutat la 15 ani si 219 zile, iar specialistii il compara cu Lionel Messi. Desi il admira pe superstarul argentinian, fotbalistul s-a declarat deranjat de aceasta comparatie, spunand ca isi doreste sa devina cunoscut prin ceea ce stie.

"Ma deranjeaza ca sunt comparat cu Messi. Messi e unul singur, iar eu vreau sa imi fac un nume in fotbal ca Luka Romero", a declarat fotbalistul, potrivit Sport.es.

Luka Romero s-a nascut in Mexic si a crescut in Spania, desi parintii lui sunt argentinieni. Fotbalistul, care are 3 nationalitati, a ales sa joace pentru nationala de juniori a Argentinei si asteapta cu nerabdare sa ajunga la echipa mare.

Conform aceleiasi surse, tanarul sportiv se declara un mijlocas ofensiv versatil, considerand ca stilul sau de joc s-a imbunatatit mult de cand a ajuns la prima echipa de la Mallorca.

Luka Romero a debutat in La Liga in meciul cu Real Madrid, din etapa a 31-a, in care a fost introdus pe teren in minutul 84.