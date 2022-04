Indignare în Spania: ce i-a spus arbitrul Mateu Lahoz unui jucător la vestiare, fără să știe că e înregistrat

de Ionuț Axinescu

Partida de pe Estadio Coliseum Alfonso Pérez a fost una extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. Datorită victoriei obținute prin golul lui Mayoral, din minutul 82, Getafe s-a îndepărtat de zona retrogradării, în timp ce trupa din Baleare rămâne pe unul dintre cele trei locuri care duc în Segunda Division.

Jocul a fost unul cu „peripeții” și decizii de arbitraj care i-au iritat pe cei de la Mallorca. În minutul 40, Lahoz l-a „iertat” de un cartonaș roșu pe Enes Unal, atacantul gazdelor. La pauză, microfoanele televiziunii spaniole au surprins o discuție scandaloasă între arbitru și fotbalistul turc.

„Îmi rămâi dator!”, i-a spus Mateu Lahoz lui Unal. Anterior, la faza din minutul 40, când jucătorul lui Getafe ar fi putut primi cartonaș roșu, Unal a fost auzit spunându-i centralului: „Nu mă da afară!”. Lahoz s-a conformat și i-a acordat doar „galben” turcului.

Faza din minutul 40 a devenit virală și pentru că Lahoz a acordat patru cartonașe galbene în decurs de o secundă. Alături de Unal, au fost avertizați și Sandro Ramirez (Getafe), Giovanni Gonzalez și Franco Russo (Mallorca).

„Aceasta e lumea lui Mateu Lahoz, noi doar trăim în ea”, a reacționat un suporter pe Twitter, după ce a văzut imaginile spectaculoase.

The ref gave out four yellow cards at once ???? pic.twitter.com/3q2s94r1GK