INCREDIBIL | Detalii din vestiarul Realului: un jucator a sarit sa-l bata pe Zidane! Motivul conflictului

Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid la scurt timp dupa ce a castigat UEFA Champions League pentru al treilea sezon consecutiv.

Dupa plecarea tehnicianului francez incep sa iasa la iveala episoade incredibile petrecute in vestiarul "galacticilor". Jurnalistul Cristobal Soria sustine ca, potrivit informatiilor sale, Kiko Casilla a sarit sa-l bata pe Zidane.

Portarul de rezerva al Realului, in varsta de 31 de ani, si-a iesit din minti cand a aflat ca Zidane isi va titulariza fiul in poarta Realului in meciul cu Villarreal. Miza era de 600.000 de euro, bonus pentru prezenta in acea partida.

"Casilla avea un bonus de 600.000 de euro daca juca acest meci. A fost nevoie de interventia oamenilor din staff pentru a-l opri pe Casilla sa nu-l loveasca pe Zidane", a precizat Soria in cadrul emisiunii El Chiringuito.

Potrivit jurnalistului, conflictul cu Casilla a fost unul dintre principalele motive pentru care Zidane a ales sa plece de la Real.