Ii da Messi LOVITURA Barcelonei?! Anuntul care a aruncat in aer presa internationala: tatal starului se muta la Milano

Italia incepe sa viseze din nou la Leo Messi dupa ultimul anunt aparut in presa.

Conform emisiunii Rai, tatal lui Leo Messi, dar si agentul sau, Jorge Messi se va muta incepand cu luna august in Milano. In afara de faptul ca face schimbarea pentru a beneficia de avantajele fiscale pe care guvernul italian le ofera, tatal lui Messi ar incepe negocierea plecarii sale de la Barcelona.

Nu este prima data cand numele lui Messi este asociat cu un transfer la Inter, dupa ce chiar presedintele de onoare al italienilor, Massimo Moratti a recunoscut ca viseaza sa il vada pe starul argentinian purtand tricoul 'nerazzurilor'.

Decizia tatalui lui Messi vine ca o alarma pentru fanii Barcelonei, dupa ce s-a scris in repetate randuri ca argentinianul ar lua in calcul posibilitatea de a pleca de pe Camp Nou in vara anului viitor.

Cu toate astea, surse din anturajul argentinianului ar fi spus ca vestea transferului lui Messi ar fi falsa.

VIDEO - Leo Messi a ajuns la 700 de goluri in cariera: