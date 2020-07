Adevarul despre relatia dintre Messi si Setien! Antrenorul Barcelonei a dat cartile pe fata! "Sunt jucatori care comunica bine, altii mai putin!"

La finalul ultimei partide din acest sezon de La Liga, antrenorul Barcelonei a vorbit despre relatia sa cu Lionel Messi.

Quique Setien a declarat ca nu sunt probleme in vestiar, negand ca ar avea vreun conflict cu superstarul argentinian.

"Am o relatie cu Leo asa cum am si cu ceilalti jucatori. Mai mult sau mai putin, pentru ca exista jucatori care sunt mai deschisi si comunica mai mult. Dar relatia este buna. Este o relatie normala intre un jucator si un tehnician.

Bineinteles ca ma simt sustinut de toata lumea. Am inteles ca trebuie sa iti faci o autocritica si sa iti asumi cand gresesti. Nu este acelasi lucru sa vorbesti dupa o victorie ca dupa o infrangere.

Sunt situatii diferite. Dar trebuie sa vedem lucrurile intr-un context mai larg. M-am simtit intotdeauna sustinut de echipa si de conducere. Daca ar fi altfel, ar trebui sa iau o decizie, dar in acest moment sunt fericit la Barcelona", a declarat Setien pentru Sport.es.

In plus, tehnicianul vicecampioanei Spaniei a vorbit si despre sansele Barcelonei de a ajunge cat mai departe in Liga Campionilor.

"Trebuie sa avem mai multa continuitate in lucrurile pe care le facem bine, pentru ca uneori nu suntem atat de bine organizati si devenim vulnerabili. Acum, vom avea timp sa ne antrenam. Cu siguranta, in aceste doua saptamani, vom trage tare si vom arata asa cum ne dorim. Suntem deja concentrati pentru meciul cu Napoli", a specificat antrenorul.

La inceputul lunii august, Barcelona va juca pe teren propriu returul optimilor de finala ale Champions League. In meciul tur, Barcelona si Napoli au remizat, scor 1-1.

Daca vor obtine calificarea mai departe, catalanii o vor intalni in sferturi pe Bayern Munchen.