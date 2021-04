Hat-trick Griezmann! Are 3 fetite nascute in aceeasi zi, dar in ani diferiti. Azi a devenit din nou tata :)

Griezmann a facut tripla. Sotia sa a nascut pentru a 3-a oara! In aceeasi zi, dar in ani diferiti.

Antoine Griezmann (30 de ani) a lovit in afara terenului. Alba Griezmann, a treia fetita a atacantului francez, s-a nascut tot pe 8 aprilie, la fel ca si celelalte doua surori ale ei. Campionul mondial din 2018 a facut anuntul pe Twitter. „Alba Griezmann, 8 aprilie 2021, ora 10:24“, a fost mesajul pe care l-a postat fotbalistul.

???? Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021



Suporterii au fost incantati de "reusita" atacantului. Mai impresionant este ca toate cele trei fete ale lui Griezmann s-au nascut in aceeasi zi, 8 aprilie, dar in ani diferiti. 2016, 2019 si 2021.

Griezmann e gata pentru "El Clasico"!

In weekend, Barcelona se deplaseaza la Madrid pentru El Clasico. Partida se joaca sambata, pe 10 aprilie, de la 22:00 (live pe www.sport.ro)! Meciul ar putea fi unul decisiv in lupta la titlu, in contextul in care Atletico e lider in La Liga cu 66 de puncte, Barcelona ocupa locul 2 cu 65, iar Real are cu doua mai putin.

Cu ocazia celui mai asteptat meci al anului in Spania, catalanii au dezvaluit echipamentul special cu care vor evolua la Madrid. Gerard Pique, Antoine Griezmann, Pedri si Frenkie de Jong sunt cei care au promovat noile tricouri, cu design inedit.