Griezmann, ATAC la adresa lui Koeman dupa ultimul gol la nationala! Ce a declarat campionul mondial

Franta a invins Croatia in deplasare cu scorul de 2-1, intr-un meci disputat la Zagreb, contand pentru etapa a 4-a din Nations League.

Antoine Griezmann a fost titular pentru selectionata lui Didier Deschamps si a avut o evolutie apreciata de presa, reusind sa deschida scorul in minutul 8 al partidei.

Dupa meci, Griezmann a oferit un interviu pentru ziarul spaniol Sport in care a transmis si o intepatura subtila catre antrenorul sau de la Barcelona, Ronald Koeman.

''Ma simt bine, ma simt bine pentru ca antrenorul (n.r. Deschamps) stie unde sa ma joace si asta ma ajuta, asa cum ma ajuta si increderea pe care antrenorul si coechipierii mei mi-o transmit'', a declarat Griezmann sursei citate.

Jurnalistii spanioli au interpretat declaratia lui Griezmann ca pe un mesaj transmis catre Ronald Koeman, noul antrenor al Barcelonei, care in acest sezon l-a jucat pe francez pe postul de atacant central.

Se pare ca fostul fotbalist al lui Atletico Madrid nu se simte foarte bine in aceasta noua pozitie, el fiind mai degraba un fotbalist caruia ii convine mai mult sa vina din linia a doua decat sa joace cu spatele la poarta.

Iar statisticile se pare ca ii dau dreptate lui Griezmann. Conform Transfermarkt, 20 dintre golurile pe care le-a inscris pentru nationala au venit din pozitia de mijlocas ofensiv, si de asemnea tot din aceasta pozitie Griezmann a oferit 24 de asisturi pentru prima reprezentativa a ''cocosului galic''.

Griezmann este al cincilea marcator din istoria nationalei Frantei cu 33 de goluri inscrise, fiind depasit doar de nume uriase ale fotbalului precum Thierry Henry, Olivier Giroud, Michel Platini si David Trezeguet.

La Barcelona insa, pe pozitia pe care Griezmann se simte cel mai bine evolueaza in acest moment Philippe Coutinho si din acest motiv Koeman este nevoit sa il foloseasca pe francez in pozitie de ''numar 9''. Doar ca acesta nu da deloc randament in aceasta pozitie, statisticile relevand ca in cele 18 meciuri pe care Griezmann le-a jucat in centrul atacului Barcelonei, a reusit sa inscrie doar de 7 ori si a oferit doar doua pase decisive.

In perioada petrecuta la Atletico Madrid, fotbalistul care a mai evoluat pentru Real Sociedad a fost folosit cel mai mult ca al doilea varf, post pe care a dat cel mai bun randament al carierei sale.