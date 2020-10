Transformare SOCANTA! Actorul URIAS pe care nimeni nu il mai recunoaste! S-a despartit de logodnica sa, iar acum arata incredibil: prima aparitie dupa 2 luni misterioase

Un actor urias de la Hollywood si-a uluit fanii cu ultima postare de pe Instagram.

Jonah Hill, celebrul actor si producator de la Hollywood, si-a uluit fanii cu ultima postare de pe Instagram.

Jonah s-a despartit recent de iubita sa, cu care se logodise in urma cu aproximativ un an, iar in ultima fotografie se poate observa ca acesta nu a trecut prea usor peste lovitura amoroasa. Actorul care a impresionat in filme ca 'The Wolf of Wall Street', '21 Jump Street' sau 'Superbad' a postat o poza pe contul sau de Instagram in care isi indeamna urmaritorii sa mearga la vot, deoarece in Statele Unite ale Americii urmeaza alegerile prezidentiale.

Jonah Hill si-a lasat barba, are un par destul de neingrijit in cap si arata mult mai slab ca deobicei.

"Ma simt intotdeauna foarte vulnerabil cand ma barbieresc. Te rog sa votezi", a fost mesajul lui Jonah Hill.

Actorul nu mai fusese vazut din luna august, cand a fost surprins in timpul unei iesiri in Los Angeles.

El si Gianna Santos formau un cuplu din 2018, iar in luna septembrie a anului trecut cei doi au decis sa se logodeasca. Potrivit apropiatilor acestora, despartirea dintre Jonah si Gianna a fost una amiabila.