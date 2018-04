Gestul prin care si-a semnat SENTINTA pe Bernabeu! Ce a facut Bale la pauza meciului cu Juventus! Zidane l-a scos imediat de pe teren

Gareth Bale nu a mai prins echipa de start de atunci.

Condusa cu 2-0 la pauza de Juventus pe Bernabeu, Real Madrid risca sa piarda calificarea dupa 3-0 la Torino in tur. Gareth Bale a fost titular, insa unul dintre cei mai slabi oameni de pe teren. Cristiano Ronaldo a tinut un discurs la pauza si i-a cerut in mod special galezului sa fie mai agresiv. Acesta nu a zis nimic si a zambit ironic la adresa colegului sau, moment in care Zidane s-a enervat si a decis sa-l inlocuiasca cu Lucas Vazquez, scrie AS.com.

Mutarea lui Zidane a dat roade. Vazquez este cel care a obtinut penalty-ul controversat din minutul 90, iar Real Madrid s-a calificat mai departe in semifinale.

Bale nu a mai fost titular de atunci. Cu Malaga nu s-a aflat in lot, iar cu Bilbao a fost rezerva.