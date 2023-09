Gavi, băiat cu tupeu! A trecut peste "interdicție" și a zis ce nu avea voie să spună

Adversarii din La Liga îl cunosc foarte bine pe micul fotbalist de doar 1,73 m al Barcelonei, cu un ego mare. Jucătorul de numai 19 ani s-a remarcat prin intensitatea cu care abordează fiecare partidă și dorința de sacrificiu. Cel mai recent exemplu este chiar partida din ultima etapă împotriva Osasunei, câștigată cu scorul de 2-1, în urma acestui meci Gavi fiind surprins cu urechea cusută în trei locuri.

Curajul lui Gavi și iubirea pentru echipă

În cel de-al doilea sezon al seriei al documentarului "FC Barcelona, o nouă eră", care tocmai a fost lansat, publicul îl poate cunoaște mai bine pe tânărul mijlocaș spaniol prin prisma unor cadre ce prezintă intimitatea vestiarului Barça. Una dintre cele mai amuzante anecdote, și care explică cel mai bine caracterul impulsiv al andaluzului, are loc în timpul galei Balonului de Aur.

În acea zi, 17 octombrie 2022, Gavi a câștigat trofeul Kopa pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani. În documentar vedem cum s-a consultat cu un membru al echipei de presă a clubului în legătură cu discursul. "Când voi termina, pot să spun: "Força Barça, nu-i așa?", a întreabat el. "E mai bine să nu o faci", i-au răspuns cei din staff-ul de presă.

Al doilea cel mai tânăr jucător convocat vreodată la naționala iberică și-a încheiat discursul într-un mod care a șocat echipa de media a Barcelonei, însă i-a încântat pe suporterii formației Blaugrana, în ochii cărora Gavi a crescut: ”Vă mulțumesc foarte mult! Visca Barça!”

Gavi este și în acest an nominalizat la prestigiosul premiu, însă concurența nu este una ușoară. Pe listă îl putem regăsi pe Jamal Musiala, mijlocașul ofensiv de la Bayern Munchen care a fost unul dintre marii favoriți în anul în care Gavi a câștigat. Pe lângă Gavi, alte trei produse La Masia vor să pună mâna pe trofeu, Alejandro Balde, Xavi Simmons și Pedri.

Favoritul acestui an pare a fi însă Jude Bellingham, transferul verii pentru Real Madrid care are un debut de sezon excelent. Fotbalistul englez are cinci goluri în primele 4 partide de campionat și reprezintă arma numărul 1 a madrilenilor, care se află în prezent în pole-position în La Liga.